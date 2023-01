Pievepelago: auto si ribalta, muore 62enne

A poche ore dallo schianto in cui è rimasto vittima un 41enne di Pavullo, un altro incidente mortale

Sale a tre il bilancio delle vittime di incidenti sulla strada in provincia di Modena. Uno nel capoluogo, in cui ha perso la vita il giovane Jordan De Barre, il secondo ed il terzo in appennino. L'ultimo in ordine tempo, a poche ore dallo scontro che sulla Nuova Estense ha registrato il decesso del 41enne Giorgio Masetti, ha provocato il decesso di un uomo di 62 anni, che si è ribaltato dopo avere perso il controllo della sua auto, nel comune di Pievepelago. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via Isola Paola. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo dell'auto ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.





