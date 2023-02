Morte Alice Neri, nuove intercettazioni, incidente probatorio rinviato

In aula c'erano anche la moglie di Mohamed Gaaloul, il marito di Alice Neri, Nicholas Negrini. Entrambi non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Presenti anche avvocati del collega di lavoro della donna, terzo iscritto nel registro dai magistrati modenesi per l'omicidio e che aveva passato la serata con la giovane.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.