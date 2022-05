Morte di Samantha Migliore, Pamela Andress agli arresti domiciliari

Pamela Andress la 52enne accusata di aver praticato iniezioni di silicone al seno che portarono alla morte della 35enne Samantha Migliore è stata arrestata. L’intervento fu effettuato nella casa di Samantha a Maranello il 21 aprile che si allontanò dalla abitazione per poi costituirsi il giorno successivo. I carabinieri ieri pomeriggio hanno notificato ad Andress il provvedimento degli arresti domiciliari emesso dal giudice per le indagini preliminari di Modena su richiesta della procura e ora la Andress si trova ristretta nella sua abitazione di Napoli.La 52enne di origini sudamericane è indagata di esercizio abusivo della professione, morte in conseguenza di altro reato e omissione di soccorso aggravato dal decesso della persona offesa.L'accertamento autoptico condotto dal consulente della Procura ha individuato come causa del decesso di Samantha un meccanismo esiziale di tipo embolico attivato dalla iniezione nel seno destro della donna di un fluido semiliquido di silicone: il consulente ha individuato nel corso della autopsia circa 300 cc di tale fluido.Il Giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per pericolo di reiterazione del reato anche sulla scorta della dichiarazione resa ai carabinieri da un'altra donna la quale, alcuni anni prima, si era rivolta a Pamela Andress per un intervento estetico con gravissime conseguenze di cui è ancora portatrice.