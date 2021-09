Morto il 39enne trovato ferito a Castelnuovo: si indaga per omicidio

E' morto in ospedale dopo quasi un mese di agonia l'uomo di 39 anni trovato il 25 agosto in gravissime condizioni lungo la Nuova Estense a Castelnuovo Rangone. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio: tale ipotesi era stata avanzata già il giorno del ritrovamento dell'uomo, di origini rumene, con gravi ferite sul ciglio della strada. In un primo momento i carabinieri avevano preso in considerazione anche l'ipotesi di un incidente stradale, ma un'unica frattura riportata dal 34enne alla calotta cranica ha portato a escludere tale ipotesi. La morte dunque sarebbe sopraggiunta dopo alcune settimane da una probabile aggressione.