Morto il bimbo caduto a Carpi: ora si indaga per omicidio colposo

Si continua ad indigare, ma a questo punto anche sull'ipotesi di omicidio colposo, sulla tragica caduta che domenica scorsa, in un appartamento di via Lago di Bolsena, a Carpi, ha visto vittima un bambino di due anni. Caduto dal balcone al primo piano, ricoverato subito in gravi condizioni all'ospedale S.Orsola di Bologna e dove oggi è morto. A sollevare i dubbi sulla dinamica del tragico fatto è stata la versione della madre che in un primo momento aveva raccontato agli agenti di Polizia accorsi sul posto, che il bambino era caduto dal letto mentre era in bagno. Versione che contrastava con quella di alcuni vicini residenti secondo i quali il bambino sarebbe caduto dalla balcone dell'appartamento posto al primo piano.



La Procura è al lavoro per esaminare gli elementi fino ad ora raccolti dagli agenti accorsi sul posto e la versione della madre. Con il decesso del piccolo il procedimento si sposta su indagine per omicidio colposo. Atto di fatto dovuto nel momento in cui non sono chiare né le eventuali responsabilità né la dinamica. Elementi ulteriori per procedere in una direzione, escludendone altre, saranno gli approfondimenti medico legali