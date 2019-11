Morto per droga, il secondo in pochi giorni in zona Sacca

Non si esclude una partita di droga tagliata male. Perché in zona Sacca a Modena, sono due le giovani vite stroncate da un overdose. Alcuni giorni fa in un appartamento di via Gerosa, una 24 enne viene trovata morta dai genitori. Ieri sera, nello stesso quartiere, e a due passi dall'area dello spaccio compresa tra viale Gramsci e l'Erre-Nord un'altro giovane, 23enne, rumeno, trovato morto all'interno dell'auto da lui posteggiata nel piazzale antistante un negozio di alimentare che si affaccia su via Canaletto, a pochi metri dall'incrocio con via Canaletto. L'allarme è arrivato da alcuni passanti che hanno notato il corpo dell'uomo all'interno dell'auto in posizione ben visibile, nell'accesso della via che congiunge via del Mercato a viale Gramsci. Una zona a quell'ora particolarmente frequentata anche dai tanti residenti del grande palazzo che congiunge le due vie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante. Il corpo dell'uomo è stato trasportato alla medicina legale per l'autopsia che dovrà stabilire con certezza le cause della morte. Indagini, come nel primo caso di via Gerosa, attivate per individuare le persone entrate in contatto con l'uomo prima della sua morte, eventualmente responsabili oltre che dello spaccio, di avere fornito una dose, che forse tagliata male, è risultata letale.