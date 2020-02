Morto senza nome nel cantiere di via Lippi: sul muro minaccia scritta

'Se non te ne vai ti denunciamo'. Questa la scritta trovata dai Carabinieri che stanno svolgendo le indagini sulla morte di un uomo dall'identità ancora sconosciuta, sui 35 anni, trovato cadavere mercoledì scorso, all'interno di una palazzina in ristrutturazione in via Filippino Lippi, a Modena. In attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo dell'uomo, i rilievi della polizia scientifica sul posto confermerebbero che la morte, forse risalente a qualche giorno fa, sarebbe stata causata da una caduta dalla scala interna, al termine della quale il corpo tumefatto è stato trovato. Con la faccia rivolta a terra. Una scala operta da un telo sopra il quale gli inquirenti hanno trovato una scarpa e un guanto. Che l'uomo avrebbe perso cadendo, scivolando sul telo. I medici legali hanno stanno esaminando anche la presenza di eventuali impronte o tracce di altre persone sul corpo della vittima, ancora senza nome e senza nazionalità. Trovato senza documenti, di quell'uomo nessuno ha denunciato la scomparsa. In quello stabile oggetto di una ristrutturazione mai conclusa aveva trovato rifugio di fortuna. La presenza di un giaciglio dove l'uomo passava la notte lo confermerebbe. Giaciglio che probabilmente non era passato inosservato a chi di tanto in tanto faceva visita al cantiere. E che non trovando nessuno all'interno, potrebbe avere scritto quelle parole sul muro. 'Se non te ne vai ti denunciamo'. Che solo le indagini dei Carabinieri insieme a quelle medico legali potranno o meno porre in relazione ad una morte che ad oggi sembrerebbe solo da ricondurre ad un tragico incidente avvenuto in una condizione di solitudine e degrado.