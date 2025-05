Moto contro camion: centauro grave

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Don Franchini, nella frazione di Tabina di Magreta, nel comune di Formigine. Un uomo, la cui età non è ancora stata resa nota, è rimasto ferito in uno scontro tra una moto e un camion.



Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei Carabinieri e della Polizia Locale di Formigine, la dinamica dell’incidente vedrebbe coinvolta una moto che viaggiava nella stessa direzione del mezzo pesante. L’impatto sarebbe avvenuto mentre il camion era intento in una manovra di svolta, durante la quale il motociclista si sarebbe scontrato con il veicolo.



Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato trasportato con codice 3 (massima urgenza) al Pronto Soccorso del Trauma Team dell’ospedale di Baggiovara con sospette lesioni di natura traumatica.

Presenti anche i Vigili Urbani di Sassuolo per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’area. Le autorità competenti sono al lavoro per accertare le responsabilità e chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.