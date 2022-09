Muore a 14 anni dopo un malore improvviso mentre gioca a calcio

Tragedia nel bresciano. Un ragazzo di 14 anni è morto oggi cinque giorni dopo aver accusato un arresto cardiaco mentre si allenava con la squadra di calcio per la quale avrebbe voluto disputare la nuova stagione. Il malore era avvenuto venerdì sul campo della squadra bresciana della Polisportiva Verolavecchia, in provincia di Brescia. Il 14enne era al suo primo allenamento prova dopo che anni fa aveva smesso di giocare. La vittima è Filippo Gilberti: era ricoverato nel reparto di Rianimazione del Civile, pochi giorni fa aveva compiuto gli anni. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi.

