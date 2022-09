Muore a 18 anni stroncato da malore improvviso in casa

Tragedia ieri mattina in provincia di Ascoli Piceno. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Squillace di San Benedetto, è morto stroncato da un malore improvviso. Il giovane si è sentito male in casa è stato trasferito subito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Madonna del Soccorso ma non vi è stato nulla da fare. E' deceduto dopo poco. Lorenzo aveva festeggiato il 25 agosto il suo diciottesimo compleanno e non aveva alcun problema di salute, era un nuotatore di livello e durante l’estate aveva svolto il servizio di salvataggio in mare. Lascia il fratello Sergio e i genitori Paola e Filippo.