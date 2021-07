Muore a 24 ore dal vaccino: l'autopsia per ora non chiarisce le cause

E' stata svolta ieri l'autopsia sul corpo di Luciano Bettucci, il 59enne di Macerata morto martedì a 24 ore di distanza dalla somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer. Durante la notte l'uomo aveva avvertito una forte nausea e al mattino insieme alla moglie aveva chiamato la guardia medica. Il medico gli aveva somministrato un antiemetico, farmaco utilizzato per la prevenzione di nausea e vomito, poi nel pomeriggio la pressione si era alzata. Il 59enne era andato a riposarsi. Prima di cena la moglie ha sentito un rumore provenire dal bagno e ha trovato il corpo senza vita dell'uomo.Secondo una prima valutazione del medico legale Roberto Scendoni, l’infarto sarebbe stato causato dalle condizioni fisiche del 59enne e potrebbero non esserci legami col vaccino, ma saranno necessari altri esami per fare luce sulla tragedia e il consulente della procura si è preso due mesi di tempo. Questa mattina si è celebrato il funerale dell'uomo molto conosciuto a Macerata.

