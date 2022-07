Muore a 26 anni stroncata da un malore a due mesi dal matrimonio

Tragedia in provincia di Como. Irene Ceravolo di appena 26 anni è morta ieri stroncata da un malore improvviso nella notte. Si era sposata appena due mesi fa, il 21 maggio ad Appiano Gentile. Di professione operatrice socio-sanitario, viveva con il marito Giuseppe a Bulgararograsso, in provincia di Como. E' stato lui a lanciare l'allarme rendendosi conto della gravità della situazione. Immediato l'arrivo dei sanitari nella abitazione della coppia, ma la giovane è giunta in ospedale senza vita.

