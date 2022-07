Muore nel sonno a 32 anni vittima di un malore improvviso

Lutto a Bedizzole nel Bresciano. Una ragazza di 32 anni, Elisa Papa, è morta nella notte tra lunedì e martedì nell'abitazione in cui viveva. A ucciderla durante il sonno è stato un malore improvviso: il suo corpo senza vita è stato trovato alla mattina dai famigliari.L'autorità giudiziaria, dopo aver deciso di non disporre l'autopsia, ha dato il via libera alla famiglia per le esequie che verranno celebrate venerdì mattina alle 10 nella parrocchia di Bedizzole.Lascia la madre Ornella, un fratello e tre sorelle.