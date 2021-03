Nel canale con l'auto, muore affogato

Alle ore 18 l'auto, un fuoristrada, è uscita dalla carreggiata, finendo nel canale che costeggia via Forcole, nel comune di San Felice sul Panaro. Ribaltandosi con l'abitacolo immerso nell'acqua ha provocato la morte dell'uomo che era alla guida. Quando i Vigili del Fuoco, con la squadra speciale sommozzatori, sono giunti sul posto e immergendosi hanno avuto accesso all'abitacolo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato estratto dall'abitacolo immerso nell'acqua ed è stato attivata la manovra di rianimazione ma senza risultato.Notizia in aggiornamento