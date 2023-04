Neonata morta in un cassonetto a Milano, era avvolta in una felpa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A trovare il corpo della neonata è stato un uomo che verso le 20 di venerdì 28 aprile camminava sul marciapiede: passando accanto al bidone, ha visto una manina sporgere da un fagotto. Il corpo della neonata, infatti, era avvolto dentro una felpa rossa ed era appoggiato sul ripiano su cui si devono inserire gli abiti, come a fare in modo che fosse visto. All’inizio l’uomo, ha spiegato, aveva pensato si trattasse di una bambola. È sopraggiunta una seconda persona, i due si sono confrontati perplessi.“Secondo te è una bambola o un bambino?“, poi la chiamata di allarme. Ma la piccola ormai era morta.Sono subito scattate le indagini, di cui si occupa la Squadra mobile. Sono in corso le verifiche sulle telecamere della zona e di quelle posizionate sugli autobus in cerca della persona che possa aver portato e lasciato il corpo della piccola, chissà se vivo o già morto. La zona è piena di case e c’è molto passaggio, quindi il pianto di un neonato avrebbe dovuto o potuto essere sentito facilmente. L’ipotesi forse più plausibile è che il corpo sia stato lasciato lì quando ormai era privo di vita: le indagini cercheranno di capire come sono andate le cose. Sono in corso anche verifiche anche negli ospedali per capire se qualche donna si sia rivolta a un ospedale per essere curata dopo il parto.L’autopsia sul piccolo corpicino potrà aiutare a comprendere se la bambina sia nata morta o viva. È stata trovata insieme a una parte della placenta, quindi si presume fosse stata partorita da poche ore.