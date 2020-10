Nigeriano lancia il suo monopattino contro i carabinieri: arrestato

Ieri pomeriggio alle 15 i carabinieri di Modena hanno arrestato un giovane di origini nigeriane per resistenza e lesioni personali. Il giovane, già ampiamente noto ai militari per i suoi precedenti in tema di stupefacenti, mentre era in via Mazzoni di Modena, nei pressi della ferrovia, alla vista dei militari, si è dato precipitosamente alla fuga prima usando un monopattino elettrico, che poi ha scagliato contro i carabinieri, poi a piedi. Raggiunto dai militari, l'uomo ha continuato a divincolarsi con energia, al fine di evitare di essere fermato. Anche in macchina ha reso difficili le operazioni per l'arrivo in caserma per gli atti di rito. Il giovane nigeriano è ora in custodia presso le camere di sicurezza della caserma per il successivo giudizio direttissimo.