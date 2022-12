Non rispetta l'obbligo di firma e ruba in un bar: arrestato

Non solo non aveva rispettato l'obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria ma nel corso della sua permanenza fuori casa, il 21 dicembre scorso, aveva rubato in un bar di Maranello. Per questo nei suoi confronti è scattata l'ordinanza cautelare in carcere emessa dal tribunale di Modena su richiesta della Procura, eseguita dai Carabinieri. Il protagonista è un 63enne che il 26 novembre scorso, era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Maranello, per un furto di denaro dalla cassa di un centro estetico di Maranello. Per tale reato era stata applicata nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per quattro volte alla settimana. Obbligo che ha appunto ha violato insieme alla commissione di un altro furto.Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Modena un 43enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali aggravate e porto di strumenti od oggetti atti ad offendere.I Carabinieri, intervenuti presso l’abitazione dell’uomo per una lite in famiglia, lo hanno trovato in possesso di 4 coltelli da cucina e 26 grammi di cocaina. Nello stesso intervento è stato trovato un 28enne in possesso di 55 grammi di hashish e 3 di marijuana non direttamente collegato alla lite ma conoscente dell'uomo arrestato. Per lui è scattata la denuncia.Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno proceduto al ritiro cautelativo di più fucili e munizioni nei confronti di un uomo, vittima di maltrattamenti in famiglia posti in essere nei suoi confronti dalla moglie.Le attività preventive, eseguite ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rientrano in una più ampia strategia da tempo avviata in ambito provinciale, volta a elidere ogni occasione di uso inappropriato e illecito di armi, pur legittimamente detenute, e così minimizzare qualsivoglia “passaggio all’atto” verso la commissione di reati che incidano irrimediabilmente sull’incolumità delle persone.