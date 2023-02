Non si ferma all’alt e parte l'inseguimento: denunciato 45enne

Il veicolo ha urtato alcune autovetture parcheggiate per poi rovinare contro un albero

Nella notte di domenica scorsa, la polizia di Modena, al termine di un pericoloso inseguimento per le vie cittadine, ha denunciato un 45enne italiano per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e resistenza a pubblico ufficiale.



Una pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Mirandola ha intimato l’alt ad una autovettura, che percorreva via Emilia Ovest in direzione Rubiera - centro città. Il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga a folle velocità.



I poliziotti si sono messi immediatamente al suo inseguimento senza perderlo di vista. Giunto in via Scartazza a Modena, il veicolo ha urtato alcune autovetture parcheggiate per poi rovinare contro un albero. Oltre alla denuncia in stato di libertà, al 45enne sono state elevate 15 infrazioni al Codice della Strada con contestuale sospensione della patente di guida e il mezzo è stato sottoposto a sequestro.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.