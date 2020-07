Nonantola, minaccia minore che ha venduto droga per lui, arrestato

Cinque grammi di cocaina che un 27enne ghanese avrebbe consegnato ad un 15enne di Nonantola al fine di cederle ad una terza persona, per una cifra di 500 euro. Quelli che l'uomo pretendeva ma non riceveva dal ragazzo, al punto da arrivare a minacciare lui e sua madre per averli. Questo è lo scenario che sembrerebbe delinearsi al termine delle indagini che hanno portato i Carabinieri di Nonantola trarre in arresto lo straniero, già noto alle forze di polizia, per minacce anche di morte nei confronti della donna e di suo figlio.In esecuzione di una ordinanza cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Modena, Dott. Romito, su richiesta del Pubblico Ministero titolare dell’indagine, Dott.ssa De Santis,Le indagini erano iniziate nel giugno 2020, nel corso delle quali era emerso che l’uomo, in una circostanza, aveva ceduto al 15enne 5 grammi di cocaina, destinati ad una terza persona. Ne sarebbero susseguite minacce telefoniche anche di morte, ad opera dello stesso indagato, nei confronti del minore e della madre del giovane, per farsi consegnare 500 euro quale incasso per la vendita della sostanza stupefacente. Il 27enne di trova in carcere a Modena in attesa di finire davanti al giudice