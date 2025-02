Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I carabinieri di Modena hanno arrestato un uomo 44enne, di origini albanesi, colto in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari dell’Arma hanno sorpreso l’interessato, nella tarda serata del 31 gennaio a Nonantola in evidente stato di ubriachezza: l’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di modica quantità di cocaina.Ciò ha condotto a successiva perquisizione domiciliare, che ha consentito il rinvenimento e sequestro di complessivi 150 grammi di cocaina tutta suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento della droga e la somma contante di circa 2400 euro, ritenuta provento dello spaccio.Condotto in carcere, ieri il Giudice del Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.