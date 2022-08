Noto albergatore pesarese muore a 52 anni stroncato da malore in casa

E' morto sabato a 52 anni, vittima di un malore improvviso Gianluca Amadei, vicepresidente degli albergatori della città e titolare della gestione di tre hotel pesaresi (Figaro, Blumen e Promenade). L'uomo è deceduto intorno alle 8 di mattina mentre era in casa con la moglie ed uno dei figli. Lascia la moglie Roberta, due figli Giovanni e Gianmarco, i fratelli Roberta e Stefano e i genitori. Appassionato di triathlon, Amadei non aveva alcun problema di salute. I funerali si terranno mercoledì 31 agosto alle 16.30 nella chiesa parrocchiale del Porto.

