Notte di fuoco a Bagazzano

Un incendio devastante che ancora una volta ha intaccato un fienile con decine di tonnellate di fieno stipato in rotoballe e, come è consuetudine in questi casi, capace di tenere impegnati i Vigili del Fuoco anche per giorni. Come quello successo a Bagazzano, nelle campagne di Nonantola, tra via Mavora e strada Maestra du Rubbiara, dove ieri pomeriggio parebbe da un mezzo agricolo, è scaturito un incendio che in breve ha avvolto il deposito di fieno. Nessuna persona è rimasta ferita ma per mettere in sicurezza lo stabile, e per arrivare a 'smassare' le rotoballe, i Vigili del fuoco sono rimasti impegnati tutta la notte