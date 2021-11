Novi Sad, senza mascherina nel locale: polizia lo chiude 5 giorni

Questa mattina la polizia ha eseguito un provvedimento di chiusura temporanea della durata di cinque giorni di un esercizio commerciale in zona Novi Sad a Modena per mancato rispetto delle vigenti misure di contenimento della diffusione del Covid.La violazione amministrativa è stata accertata da ultimo durante il servizio straordinario dell’8 novembre scorso, nel corso del quale è stato rilevato il mancato o non conforme utilizzo della mascherina di protezione all’interno del locale sia da parte del titolare che di alcuni clienti.Il titolare era già stato sanzionato precedentemente per le medesime violazioni.