Novi Sad, straniero denunciato per lesioni, minacce e porto abusivo d'armi

Le Volanti hanno individuato e bloccato uno dei tre uomini che si era allontanato in via del Voltone. All’atto del controllo l’uomo cercava di disfarsi, facendoli cadere a terra, di un involucro contenente 2 grammi di cocaina e di un coltello a serramanico della lunghezza di 13,5 centimetri, subito recuperati dagli agenti.Nei confronti del 29enne il Questore ha emesso il Foglio di via obbligatorio con Divieto di ritorno nel Comune di Modena per la durata di 3 anni.. Sono in corso le indagini per identificare i due complici che si erano dati alla fuga.