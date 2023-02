Nuova aggressione alla stazione Termini, 46enne accoltellato

La stazione Termini è stata nuovamente teatro di una brutale aggressione. Un uomo milanese di 46 anni, residente nella Capitale, è stato avvicinato da tre persone che lo hanno prima derubato e poi accoltellato, sottraendogli venti euro e il telefonino. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I, le sue condizioni sono molto gravi.



L’aggressione è avvenuta domenica sera, intorno alle 23.30. A derubare e ferire gravemente la vittima sarebbero stati tre uomini di età compresa tra i 19 e i 40 anni, con precedenti penali, che sono stati fermati dalle forze dell’ordine con l’accusa di tentato omicidio.

La notte di Capodanno ad essere accoltellata da un 25enne polacco era stata una ragazza israeliana di 24 anni, fortunatamente sopravvissuta alla brutale aggressione.

