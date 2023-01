Omicidio a Brescia: donna uccide marito a coltellate davanti al figlio

Raffaella Ragnoli, 56 anni, ha ucciso il marito Roberto Fagoni, 59 anni, colpendolo alla gola sotto gli occhi del loro figlio di 15 anni

Al magistrato, dopo aver confessato il delitto, avrebbe raccontato che i litigi in casa erano continui. Per questo sabato sera, al culmine di una lite, Raffaella Ragnoli, 56 anni, ha ucciso il marito Roberto Fagoni, 59 anni, colpendolo alla gola sotto gli occhi del loro figlio di 15 anni. È successo nel bresciano, nel paesino di Nuvolento.



La litigata, stando a quanto ricostruito in queste prime ore di ricostruzione da parte degli inquirenti, è cominciata verso l’ora di cena ed è stata un’escalation, urla e accuse, fino a che la donna ha preso in mano un coltello da cucina e ha colpito il marito alla gola: il colpo ha reciso la carotide e a quel punto per l’uomo non c’è stato niente da fare. a chiamare i soccorsi è stato proprio il figlio di 15 anni, ma quando i sanitari sono arrivati Roberto fagoni era già morto.



La donna, interrogata dal magistrato di turno, avrebbe detto che lei e il marito litigavano continuamente da tempo. Oltre al ragazzo di 15 anni che era presente al momento del colpo fatale, la coppia ha un’altra figlia maggiorenne già uscita di casa.

La donna è stata arrestata per omicidio e nella notte è stata interrogata dal magistrato di turno.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.