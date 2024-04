Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Aggredito in strada, è stato soccorso dal 118 ed è arrivato in condizioni disperate all'ospedale di Baggiovara. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo.Sul luogo dell'aggressione, tra via Zanasi e via Montanara, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sassuolo per le indagini. L'ipotesi è quella di una lite, forse un regolamento di conti. L'arma sarebbe stata ritrovata e ci sarebbe un sospettato.