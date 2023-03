Omicidio Alice Neri: 12 prove fondamentali per la verità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una scena del crimine a sua volta 'fortemente compromessa ai fini dell'indagine, anche per questo partita male, a causa dei numerosi errori' ha affermato il legale del principale indiziato Roberto Ghini, che al termine dell'udienza si è dichiarato comunque soddisfatto, soprattutto per l'ammissione tra le prove, dei pantaloni trovati nell'appartamento di Galooul, apparentemente sporchi di olio e di vernice. Olio che per l'accusa sarebbe riconducibile alla sostanza accellerante del rogo. Ma è tutto da verificare se siano proprio gli stessi pantaloni che l'uomo indossava la mattina del ritrovamento del corpo e che indossava la sera in cui fu immortalato dalle telecamere del locale di Concordia in cui Alice Neri aveva trascorso la serata in compagnia di un collega. Oggi il principale indiziato era presente in tribunale, trasportato dal carcere di Modena. Coperto agli obiettivi da uno stretto cordone di Polizia Penitenziaria.

Presente oltre alla moglie dello stesso imputato, anche l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, nominato come consulente dal terzo indagato, il marito della vittima, Nicholas Negrini.



I pantaloni di Gaaloul non sono l'unico reperto su cui ci si concentrerà il lavoro dei periti: sono dodici gli elementi raccolti che definiscono il quadro probatorio e su questi lavoreranno i periti del giudice e di parte. Tra questi anche un mozzicone di sigaretta, trovato nei pressi dell'auto, la spallina di un reggiseno e un bidone di plastica contenente olio usato ma anche un resto carbonizzato di circuito elettronico, una microsim il cui chip potrebbe probabilmente rilevare indicazioni utili. Tutto dipende dalla possiblità della polizia scientifica di riusciranno ad accedere alle informazioni che il rogo potrebbe avere distrutto per sempre.



Per il legale della famiglia di Alice Cosimo Zaccaria gli indizi convergono sul principale indagato. E alla domanda che cosa manca per completare il quadro risponde: 'Serve che Galooul dica che cosa è successo'. Ma sulla collaborazione alle indagini dell'imputato il legale Ghini sottolinea: 'Anche questa mattina ha fornito il pin del suo cellulare che gli era stato chiesto. Se avesse voluto avrebbe potuto negarlo obbligando gli inquirenti a procedere con uno sblocco forzato in laboratori specializzati. Procedura che richiederebbe tempo'. Sessanta giorni il tempo che a questo punto è stato indicato dal giudice per l'esame dei reperti, questa mattina mostrati solo in foto. Udienza aggiornata a giugno per aggiungere un altro tassello in puzzle in cui rimangono ancora molti pezzi mancanti.



Gianni Galeotti