Omicidio Alice Neri: richiesta di rinvio a giudizio per Mohamed Gaaloul

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Mohamed Gaaloul è ritenuto dagli inquirenti l'assassino della 32enne di Ravarino Alice Neri, trovata carbonizzata all'interno del bagagliaio della sua auto nelle campagne di Fossa di Concordia l 18 novembre 2022. La richiesta dei giudici arriva a tre settimane dalla chiusura delle indagini, che hanno ricostruito molti aspetti della drammatica vicenda. Le accuse sono di omicidio volontario e distruzione di cadavere sostanzialmente quelle alla base al manato di arresto internazionale emesso il 30 novembre 2022 ed eseguito in Francia, dove Galooul si er recato nei giorni successivi ai fatti.



L'uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe volontariamente ucciso Alice neri dando successivamente fuoco al cadavere per distruggerlo. L'azione penale - sottolinea la Procura della Repubblica di Modena è stato esercitata in relazione ai delitti di omicidio volontari e distruzione di cadavere'.

'Per tali ragioni verranno separatamente avanzate richieste di estensione della consegna dell'indagato anche per i delitti di violenze sessuala, tentata estorsione e cessione continuata di sostanze stupefacenti per i quali sarà separatamente avanzata richiesta di rinvio a giudizio'.