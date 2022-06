Omicidio Cavazzona: convalidato in carcere l'arresto del reo confesso

È stato convalidato dopo l'interrogatorio di garanzia che si è svolto in carcere, l'arresto di Salvatore Montefusco, imprenditore edile reo confesso del duplice omicidio della moglie e della figlia di lei avvenuto nella casa di Castelfranco Emilia in località Cavazzona. Nel corso dell'interrogatorio l'uomo avrebbe descritto nei particolari l'efferato omicidio delle due donne, Renata di 22 anni e Gabriela di 47 anni, avvenuto nella casa di proprietà dalla quale le due donne, dopo la separazione tra i due coniugi che sarebbe stata formalizzata all'indomani nell'udienza giù fissata, avrebbero voluto allontanarlo. Un affronto insopportabile dell'uomo che ha deciso di mettere fine alle loro vite imbracciando un fucile a canne mozze e scaricandolo su di loro più volte con numerosi colpi.Sopravissuto alla strage solo il figlio diciasettenne nato da un precedente matrimonio dell'uomo che impaurito, davanti alla furia dell'uomo, ha alzato le mani, rimanendo risparmiato dalla furia omicida del padre.

