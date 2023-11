Omicidio Cecchettin: Filippo Turetta arrestato in Germania

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A fare chiarezza sulle dinamiche esatte dell’omicidio sarà il procuratore di Venezia Gian Bruno Cherchi.Giulia Cecchettin è stata ritrovata ieri in un canalone tra il lago di Barcis e la zona di Piancavallo, a Pordenone. Dalle prime indagini del medico legale, sembra che Giulia sia stata colpita con diverse coltellate alla testa e al collo.

Ora per Filippo si apre una nuova pagina, che lo vedrà al centro di un processo. Per l’estradizione di Turetta dalla Germania sono necessari 60 giorni, ma se il ragazzo deciderà di essere estradato di sua volontà i tempi saranno di gran lunga ridotti. Secondo quanto riferito dalla giornalista Cristina Mangani su Rainews, prima di essere trasferito in aereo in Italia, 'Turetta sarà ascoltato da un giudice tedesco che potrebbere formalizzare una prima ipotesi di reato con l’aggravante della crudeltà'.