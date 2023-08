Delitto di Corso Vittorio: fermati due giovani nigeriani, godevano della protezione speciale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono ritenuti i responsabili dell'uccisione a colpi di coltello del loro connazionale Friday Endurance, 20 anni, richiedente asilo. Colpito con numerosi fendenti al collo e alla schiena domenica sera, intorno alle ore 18, in corso Vittorio Emanuele a Modena.La vittima, con almeno due profonde ferite, era stata soccorso sul posto dal servizio 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale di Baggiovara dove poco dopo è morto. L'attività di indagine immediatamente messa in campo dalla Questura di Modena ed in particolare della Squadra Volante e della Squadra Mobile coordinate dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, ha consentito di acquisire in poco più di 24 ore di ininterrotte indagini, fonti di prova integranti in grado di fornire un quadro indiziarionei confronti dei due fermati. In particolare - fa sapere la Prcura - sono stati acquisiti decisive dichiarazioni rese da persone informate sui fatti che hanno assistito all'omicildio e alla fuga dei due indagati. nonché immagini nitide delle telecamere del circuito di sorveglianza sia pubblico che privato e che hanno filmato i due indagati fuggire subito dopo l'omicidio. Trovata nella disponibilità di uno dei due fermati è stata sequestrata dalla Polizia l'arma del delitto.