Omicidio Neri, chiuse indagine preliminari: ecco le accuse a Gaaloul

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Di seguito i capi di accusa contestati all’indagato Bedoui Gaalaul Mohamed:'Perché, dopo aver trascorso le prime ore della mattina (dalle 3.40) con Alice Neri, a bordo dell’autovettura Ford Fiesta conducendola, inizialmente, nei pressi di un argine (dove sostava circa dalle 4.04 alle 5.12) e, successivamente, nei pressi di un luogo isolato a Fossa di Concordia sulla Secchia (dalle 5.15), volontariamente ne cagionava il decesso, attingendola con colpi d’arma bianca, per poi distruggerne il cadavere, occultandolo all’interno del vano bagagli della predetta autovettura e dandovi fuoco, a tal punto da giungere a pressochè completa carbonizzazione dei resti.Aggravante dell’aver commesso il fatto per motivi abietti e comunque in occasione di un tentativo di violenza sessuale nel corso del quale il predetto strappava il reggiseno della vittima nell’area di Fossa di Concordia, al di fuori della vettura Ford Fiesta (spallina strappata rinvenuta a qualche metro dall’autovettura combusta)' - scrive il procuratore Luca Masini.'Perché, minacciandola di diffondere a terzi (in particolare parenti e conoscenti) il contenuto di documenti video che la ritraevano intenta ad avere rapporti sessuali con lui ovvero ad assumere sostanze stupefacenti, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere (omissis) a rinunciare ad un credito dalla stessa vantato per somme dategli in prestito pari a 1.900 euro, così da procurarsi un ingiusto profitto, con altrui corrispondente danno' - aggiunge la procura.'Perché cedeva in più occasioni sostanza stupefacente hashish e cocaina. In un’occasione, in concorso con altra persona non identificata (indicato come “fratello” o “cugino”) all’interno della sua abitazione in via Vallalta cedeva hashish - scrive Masini -. Da oggi ed entro il termine di venti giorni, l’indagato avrà la possibilità, ove lo ritenga, di richiedere di essere interrogato dal Pubblico Ministero per fornire la sua versione dei fatti'.