Omicidio Pavullo, scarcerato marito di Alessandra: è ai domiciliari

Davide Di Donna, il panettiere 50enne di Pavullo, finito in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale a metà ottobre, a seguito della moglie Alessandra Perini ( qui l'articolo ) è stato scarcerato ieri pomeriggio e ora si trova agli arresti domiciliari nella parte non sequestrata (la mansarda) della propria casa a Sant'Antonio di Pavullo.La morte di Alessandra Perini è avvenuta la tarda serata del primo ottobre durante una disperata corsa del 118 in ospedale dopo un malore avvenuto in casa. Il marito aveva parlato di una caduta dalle scale e di altre cadute in casa. Lo svenimento della moglie, accerteranno gli esami autoptici sul corpo della donna, invece era l'estrema conseguenza dell'aggravarsi di un trauma cranico avvenuto nelle 24-48 ore prima. A chiamare l'ambulanza era stato il marito: la donna era giunta senza vita all'ospedale di Baggiovara. Ma le lesioni riscontrate sul suo corpo al Pronto Soccorso, che non combaciavano con le cadute raccontate dal marito, avevano indotto la Procura della Repubblica ad aprire un fascicolo e a disporre l’autopsia. Che il 5 ottobre 2020, ha dato le prime risultanze, imputando la causa della morte ad una emorragia subdurale di verosimile origine traumatica e riscontrando ulteriori ecchimosi pregresse in altre parti del corpo.Il 20 ottobre i carabinieri del Ris con il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena, erano intervenuti per il sopralluogo tecnico-scientifico nell’abitazione di Pavullo () ancora, lo ripetiamo, sotto sequestro.