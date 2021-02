Omicidio Rossella Placati, anche la Cgil Modena è in lutto

“E’ morta una persona che era amata dai colleghi, sempre disponibile, una persona solare con il sorriso contagioso che non perdeva mai, una persona molto generosa”.Cosìfunzionario Filctem/Cgil Area Nord modenese ricorda a nome dei colleghi la scomparsa di, operaia della Haemotronic Spa di Mirandola uccisa nella notte tra domenica e lunedì “Non riusciamo a credere ad una tragedia così grande, con Rossella ci eravamo sentite la settimana precedente e lunedì 22 febbraio dovevamo risentirci. Ma durante la pausa pranzo ho appreso la terribile notizia. Purtroppo quello di Rossella è l’ennesimo caso di femminicidio, di donne ammazzate tra le mura domestiche, luogo dove si dovrebbe essere protette e dove invece si consumano grandi tragedie come questa. Rossella era una delegata Filctem Cgil, era alla sua prima esperienza sindacale – continua Lisa Vincenzi – e svolgeva il suo ruolo con grande sensibilità e curiosità, attenzione ai problemi dei colleghi, con grande impegno e coinvolgimento personale per ogni situazione che si trovava ad affrontare. Rossella mancherà ai colleghi, agli amici e a tutti quelli che l’hanno conosciuta”.

