Omicidio Saman, in Appello 4 ergastoli: condannati anche i due cugini

Quattro ergastoli e una condanna a 22 anni: Saman Abbas è stata uccisa da tutta la famiglia. Lo ha deciso oggi, dopo tre ore di Camera di Consiglio, la Corte di assise di Appello di Bologna nel processo sull'omicidio della 18enne pachistana, assassinata nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia. La Corte ha confermato l'ergastolo per i genitori, ha inflitto l'ergastolo ai due cugini assolti in primo grado e ha rideterminato la pena per lo zio da 14 a 22 anni. Riconosciute anche le aggravanti di premeditazione e futili motivi.

La procura generale aveva chiesto l'ergastolo per tutti e cinque gli imputati.