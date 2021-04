Omicidio Vignola: il marito agli arresti domiciliari

Lei, Laura Amidei, 68 anni, era malata da tempo, di tumore. Un calvario, il suo, tra casa e ospedale. Dal quale era tornata da alcuni giorni, accompagnata dal marito. Coppia vista come affiatata, entrambi vignolesi, da alcuni anni in un appartamento di una palazzina in via Degli Esposti, a Vignola. Uno stato di sofferenza fisica, quella della donna, nel quale il marito, Franco Cioni, 78anni, non sopportava più di vederla. Al punto da indurlo ad un gesto estremo. Da lui stesso confessato. All'alba di oggi, intorno alle 4.40, ha preso un cuscino e premendolo sul volto di lei, a letto, l'ha soffocata. Subito dopo ha chiamato i Carabinieri, confessando il suo gesto e motivandolo con la grave malattia della moglie e l'insopportabile, a suo dire, stato di sofferenza al quale era obbligata.La salma della donna è stata trasportata alla medicina legale di Modena, dove sarà eseguita l'autopsia, e l'uomo preso in custodia dai Carabinieri, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari. Sul corpo del