Operai entrano in cantiere e trovano cadavere

Apparterrebbe ad un 35enne, probabilmente senza fissa dimora, il corpo senza vita dell'uomo trovato questa mattina da alcuni operai che erano entrati nel cantiere di una palazzina di nuova costruzione, ma non ancora ultimata, in via Filippino Lippi, a Modena. I tecnici della ditta che sta eseguendo i lavori lo hanno trovato vicino alle scale, vicino ad un giaciglio di fortuna. Morto. L'uomo sarebbe entrato abusivamente nei locali non ancora abitati e al centro di un cantiere ancora aperto non frequentato da diversi giorni. Probabilmente per trovare un rifugio di fortuna. Ancora sconosciute le cause del decesso, sulle quali farà chiarezza l'esame autoptico