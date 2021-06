Operazione Trexit: arrestati 5 narcotrafficanti

Altre 5 persone arrestate questa mattina nel reggiano dalla Polizia di Stato, su altrettanti ordini di custodia emessa dalla Procura di Modena. Tutte accusate di traffico di droga, collegate ad una rete di narcotrafficanti attiva sull'asse della via Emilia, tra Reggio e Modena: 4 cittadini marocchini e un albanese. Ora in carcere nell'ambito dell'operazione chiamata Trexit che in diversi stralci ha portato a 130 arrestate, al sequestro di 301 kg di hascisc, 24,7 kg di cocaina, 2,1 kg di eroina, 31 kg di marijuana, di quattro pistole illegalmente detenute e di 192000 euro in contanti oltre a 7 autovetture munite di doppio fondo segreto.Una attività che scaturisce da un'indagine avviata nel 2017 dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia che aveva consentito di scoprire un vasto traffico di sostanza stupefacente, cocaina e marijuana in particolare. All'esito delle investigazioni il 12 gennaio scorso la Polizia di Stato aveva eseguito una prima tranche da 29 misure cautelari detentive emesse dal GIP di Bologna per il reato di associazione a delinquere. L'indiziato zero un 33enne marocchino domiciliato a Rubiera. Il monitoraggio dei sui spostamenti e dei suoi contatti aveva portato alla scoperta di tre strutturate organizzazioni criminali operanti sulla via Emilia a cavallo delle città di Reggio Emilia e Modena. Da qui attraverso il monitoraggio della della rete di personaggi legati a questo traffico, le cinque misure detentive eseguite oggi nei confronti di tutte persone indiziate di avere avuto rapporti stabili, non occasionali, con l'associazione a delinquere.