Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sul posto è intervenuto il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, coadiuvato da personale dipendente e dalla Polizia Ferroviaria, che hanno messo in sicurezza l’area. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per circa tre ore dalle 20.30 alle ore 23.50 circa. Il traffico veicolare è stato contestualmente deviato con l’ausilio della Polizia Locale.Sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno proceduto al disinnesco di quello che è risultato essere un ordigno artigianale di piccole dimensioni, bagnato e reso inoffensivo dalle recenti piogge che, in caso di manipolazione – quando integro - avrebbe potuto deflagrare e provocare lesioni personali. Sono in corso le indagini a cura della Digos.I Vigili del fuoco ed il 118 hanno assicurato il previsto supporto di competenza, durante l’intervento degli artificieri.