Ore 14.31, la terra trema anche a Modena: sisma 3.4. Epicentro a Correggio

Forte boato e movimento sussultorio percepito in tutta la provincia di Modena. Terremoto a Correggio di magnitudo 3.4 e profondità di 6 chilometri.La scossa di terremoto è stata registrata alle 14.31. Paura in particolare in tutta la Bassa. La scossa è stata sentita distintamente anche ai piani bassi. Segnalazioni sono giunte anche da diversi Comuni ma non si registrano al momento danni.