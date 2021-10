Orrore a Sassuolo, anziana muore sbranata da due cani

Orrore a Sassuolo: una donna di 89 anni, Carla Gorzanelli, ieri sera è stata sbranata da due cani mentre vagava in stato confusionale, eludendo il controllo della badante, lungo via Marco Polo. La donna, a quanto pare si è introdotta nel cortile di una villetta ed è stata attaccata dai due cani di razza Amstaff: l'anziana è deceduta sotto gli occhi di una bambina, figlia dei proprietari, che ha assistito alla scena.A riportare la notizia è oggi il Resto del Carlino di Modena in un articolo di Gianpaolo Annese e Valentina Reggiani.Sotto choc i proprietari che hanno spiegato quanto accaduto: sul posto, carabinieri e polizia, oltre alla squadra mobile da Modena e alla scientifica per tutti i rilievi: decisivo sarà anche il controllo delle telecamere di sorveglianza. Dopo poco è giunto sul luogo della tragedia anche il figlio della vittima, Roberto Neri. Stava cercando la madre nei dintorni quando ha visto l’auto della polizia. La donna abitava in via Cristoforo Colombo ed è morta ad alcune centinaia di metri da casa.