Orrore a Treviso, multato perchè senza green pass: 38enne si dà fuoco

Tragedia a Oderzo, in provincia di Treviso. Un uomo di 38 anni, di origine pakistana, ieri sera intorno alle 19 si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco dopo aver ricevuto una sanzione legata al Green pass. L'uomo è ora ricoverato per le ustioni, in condizioni gravissime, all’ospedale di Treviso. L'uomo si è dato fuoco all’esterno del Kebab in cui lavora, dopo che i carabinieri gli avevano notificato un atto per una sanzione amministrativa: nei giorni scorsi era stato sorpreso al lavoro senza la certificazione verde, ormai obbligatoria per lavorare. A salvarlo sono stati i militari stessi che hanno utilizzato l’estintore per spegnere le fiamme. L'episodio fa seguito a un atto simile autolesionista messo in atto una settimana fa da un insegnante 33enne di Rende, in quel caso - nonostante in un primo momento circolassero voci a riguardo, suffragate da un commento sui social della Uil - il green pass sembra non avere avuto legami con le motivazioni del folle gesto.