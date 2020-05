Ospedale di Baggiovara, incendio nel reparto 'diagnosi e cura'

Principio d'incendio questa mattina verso le 11.30 in una stanza del reparto 'diagnosi e cura' dell'ospedale di Baggiovara.Efficace l'attivazione del piano di evacuazione del reparto che ha messo in sicurezza tutti i degenti. L'intervento del vigili del fuoco ha rapidamente estinto le fiamme limitate ad un letto. In via precauzionale la stanza interessata sara inutilizzata in attesa di verifiche agli impianti e al ripristino. L'intervento si è concluso verao le 13. Il resto del reparto è stato riaffidato al personale dell'ospedale e probabilmente riprenderà la sua normale attività nel pomeriggio sopo una sanificazione dei locali raggiunti da un poco di fumo.