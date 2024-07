Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quando è scivolato era insieme alla moglie e ha riportato traumi, tra cui uno cranico e alla schiena.

I tecnici hanno stabilizzato l'anziano per poi caricarlo a bordo dell'elisoccorso e trasportarlo in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna.Un altro intervento, intorno alle 14, è stato fatto in zona Taburri di Fanano, dove una donna si era probabilmente fratturata una caviglia. Anche lei, 69enne di San Lazzaro di Savena (Bologna) è stata portata in elicottero in ospedale.