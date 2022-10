Palpeggia e picchia due ragazze: denunciato nigeriano irregolare

Ha chiamato il 112 per chiedere aiuto ai carabinieri dicendo di essere stata aggredita e molestata insieme a una sua amica da un ragazzo straniero. E' quanto accaduto domenica mattina in piazza Scaravilli a Bologna: ai militari la ragazza, una 21enne, ha raccontato che l'uomo si è avvicinato all'amica rivolgendole alcuni apprezzamenti di natura sessuale e l'ha palpeggiata. A quel punto lei sarebbe intervenuta e lui, un 21enne nigeriano l'avrebbe colpita violentemente con uno schiaffo sul viso e un calcio nella pancia. Grazie all'aiuto di altre persone il molestatore è stato allontanato, dopo una colluttazione con altro giovane colombiano intervenuto a difesa delle due, contro il quale il nigeriano ha lanciato una bottiglia di vetro. Quando sono arrivati, i carabinieri hanno bloccato il nigeriano e riportato la calma. Le due ragazze sono state portate al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, qui la ragazza percossa è stata visitata e sono state riscontrate contusioni guaribili in 4 giorni. Il 21enne nigeriano, disoccupato, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale è stato denunciato per violenza sessuale e lesioni personali.