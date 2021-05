Parco Ferrari, lo spaccio non si ferma: arrestato 21enne senza dimora

Nuovo controllo, nuovo arresto per droga al parco Ferrari di Modena. Eseguito dai Carabinieri, in flagranza di reato, nei confronti di un 21 tunisino, senza fissa dimora, colto mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente, segnalato alla prefettura. Alla vista di militari spacciatore e cliente hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati rincorsi e bloccati. La perquisizione personale ha consentito di accertare che l'uomo nascondeva negli indumenti ben quattordici grammi cocaina, già confezionata in dosi e pronta ad essere ceduta, nonché la somma contante di 90 euro ritenuta provento dell’attività illecita dello spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, per essere giudicato con rito direttissimo