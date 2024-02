Paura in via Selmi: ragazzino estrae lungo coltello minaccia di morte esercente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giunto a una decina di metri, con sguardo verso la vetrina, estrae dalla parte davanti dei pantaloni larghi e corti un coltello con lama di grandi dimensioni. Lo agita nell'aria poi lo punta, e afferma, accompagnado le parole al gesti con il coltello: 'Ti taglio la gola, ti ammazzo, vi ammazzo' - ha affermato il giovane che dopo poco, con relativa calma, come se non fosse successo nulla, si è riavviato verso i due compagni che lo stavano aspettando, facendo perdere le proprie tracce.

Questa mattina, stando a quanto dichiarato dal gioielìiere a TV qui, l'uomo avrebbe presentato denuncia alle autorità, supportando il tutto con le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'intera scena



Platis e Giacobazzi (FI): “Ancora un episodio di violenza messo in atto da una baby gang. Il centro è diventato il far west in mano a stranieri sempre più giovani”



Non si è fatta attendere la reazione dei consiglieri di opposizione in comune ed in provincia: 'Non sorprende questa situazione – attaccano il consigliere provinciale Platis e comunale Giacobazzi – che nella Modena dell’accoglienza indiscriminata targata Pd da straordinaria è diventata ordinaria. I profili dei componenti di queste baby gang sono giovanissimi, anche di 12 o 13 anni, come in questo caso, di seconda generazione. Serve un cambio di passo, una voce ferma che la sinistra non garantisce. Tra il silenzio del candidato sindaco per Modena scelto da Schlein, Massimo Mezzetti, e l’attuale primo cittadino Muzzarelli, in palese disorientamento, a farne le spese sono i cittadini che lavorano e frequentano il centro. Adesso basta'