Lite tra fratelli sfocia nel sangue: fermati

Paura nella notte in un condominio di via Nicolò dell'Abate in zona stazione dei treni a Modena. Chi stava dormendo è stato svegliato da spari, urla, minacce, rumore di vetri e un cane che abbaiava. Il tutto proveniente da un appartamento occupato da due giovani uomini di origine marocchina, fratelli, uno di questi agli arresti domiciliari. Tra di loro una rissa, violenta, sfociata presto nel sangue. Forse per colpi di coltello, non diretti ad uccidere, ma capaci di ferire entrambi in modo evidente anche se non mortale. Una rissa, che avrebbe coinvolto anche il cane, un boxer, di uno dei due, già segnalato per altri episodi nel condomino. Una lite iniziata all'interno dell'edificio e finita a seguito dell'arrivo delle forze dell'ordine richiamati dagli inquilini allarmati. Nel tentativo di fuga e nella collutazione che si è spostata dall'appartamento alle scale interne al portone principale dell'edificio, uno dei due, ferito, ha perso sangue ovunque. Nella porta dell'ascensore, copletamente divelta, nei pianerottoli, nelle scale e, adddirittura, sulla pulsantiera dei campanelli dell'edificio. Tracce lasciate nel tentativo di chiedere aiuto. Le forze dell'ordine, giunti sul posto, sono riusciti a fermare entrambi i fratelli. A quanto risulta nessuno dei due, nonostante le ferite, era in pericolo di vita. Uno di loro avrebbe opposto resistenza e tentato la fuga, l'altro si sarebbe consegnato direttamente