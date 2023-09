Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Timore in centro storico a Modena poco dopo le ore 19 per un incendio scaturito in un appartamento in via delle Rose. Le fiamme avevano già riempito l'appartamento e uscivano dalle finestre quando i Vigili del Fuoco sono arrivati. Prima una squadra e poi una seconda, munita di autoscala. Un intervento congiunto che ha evitato il propagarsi dell'incendio ad altri appartamenti. Il bilocale coinvolto risulta non fruibile, non si registrano feriti. Cause in corso di accertamento ma dai primi rilievi dei Vigili del Fuoco pare che le fiamme siano scaturite da una batteria in fase di carica.